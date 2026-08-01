Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin "İl Danışma Meclisi Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Partinin üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını belirten Erdoğan, son 6 ayda 166 bin 612, son 15 ayda ise yalnızca İstanbul'da 253 bin yeni üyenin partiye katıldığını söyledi. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz. AK Parti Türkiye kitabıdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin "İl Danışma Meclisi Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Üye sayımızı artırarak büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz.

Büyüyerek, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırıldı. İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. Ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" diyoruz. "Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var" diyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a Nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor.

Eylül ayında İstanbul'da konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Noter huzurunda hak sahiplerini belirleyeceğiz. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur.

Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var.