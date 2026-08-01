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Türkiye'den kalıcı barış vurgusu! Bakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'den kalıcı barış vurgusu! Bakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alınırken, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ SON DURUM ELE ALINDI
Bakan Fidan, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumun ele alındığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN KALICI BARIŞ VURGUSU
Fidan, Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Fidan'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Bakan Fidan'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir."

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