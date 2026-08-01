Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Bakan Fidan, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumun ele alındığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN KALICI BARIŞ VURGUSU

Fidan, Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.