Bakan Murat Kurum'dan Kahramanmaraş'ta çifte müjde: "Söz verdiysek yaparız"

"Hamdolsun bugün enkazların yerinde dimdik yükselen 74 bin sağlam yuvamıza bakıyoruz ve sonsuz şükrediyoruz. Tabii bizim işimiz çalışmak, namımız gayrettir. 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz. Şubat ayında 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyamızla kurasını çektiğimiz 8 bin 200 yeni konutumuzu da süratle tamamlayacağız. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi en güvenli, huzurlu ve sıcak yuvalarına kavuşturacağız."

KAHRAMANMARAŞ'A 4 BİN 500 SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Deprem bölgesi için ayrılan ek kontenjan kapsamında Kahramanmaraş'ta yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını açıklayan Kurum, "Buradan bir müjde daha vereyim. Deprem bölgesine ek kontenjanımızı fazla ayıracağımızı söylemiştik. Kahramanmaraş'ta da bu kapsamda, yapmış olduğumuz 8 bin 200 konuta ilave olarak burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz ve yaklaşık 4 bin 500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz." dedi.

KENT MEYDANI VE TOPTANCILAR SİTESİ HİZMETE AÇILDI

Kent Meydanı ve Çarşı Projesi kapsamında 116 ticari birimin tamamlandığını belirten Kurum, proje çerçevesinde ayrıca 424 araçlık kapalı otopark ile 12 bin metrekare yeşil alanın da vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Depremde zarar gören esnaf için yeniden inşa edilen 118 dükkandan oluşan Toptancılar Sitesi'nin de tamamlandığını ifade eden Kurum, "Burada da kepenkler umutla açılacak, esnafımız kazanacak, Maraş kazanacak." dedi.