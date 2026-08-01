Bakan Murat Kurum'dan Kahramanmaraş'ta çifte müjde: "Söz verdiysek yaparız"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendiren Kurum, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yeni konutların inşa edileceğini açıkladı, ayrıca kentte 4 bin 500 yeni sosyal konut yapılacağının müjdesini verdi. "Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır, eserle tamamlanır" diyen Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yeniden yapılanma kapsamında tamamlanan Kent Meydanı, Toptancılar Sitesi ve çevre yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Bakan Kurum, son günlerde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Mersin'deki yangınlarda ağır hasarlı ve yıkık olmak üzere toplam 68 bağımsız bölümün tespit edildiğini söyledi.
Bakan Kurum, yangın nedeniyle zarara uğrayan vatandaşların mağdur edilmeyeceğini dile getirerek, "Depremlerden sonra nasıl şehirlerimizi ayağa kaldırdıysak, nasıl bir yılda yuvalarımızı yaptıysak, yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar afetlerden etkilenen Ödemiş, Sındırgı ve Karabük'te teslimlere başladıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, devletimiz daima yanınızdadır, milletimiz sizinle beraberdir." dedi.
Deprem sürecinde yapılan çalışmalara yönelik eleştirilere değinen Kurum, arama kurtarma çalışmalarının ardından kısa sürede konutların inşasına başlandığını ifade etti.
Kurum, şöyle konuştu:
"Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına, daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın insafına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır, eserle tamamlanır. O gün birileri felaketin karşısında ellerini ovuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimizin yarasından ikbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. 'Yapamazlar.' dediler. 'Yetişemezler.' dediler. 'Bu şehirleri ayağa kaldıramazlar.' dediler. 'Devlet yok, devlet' dediler. Peki devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının ilk temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4 bin köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3 bin 481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı, 500 bin konutu kim yaptı? Biz tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele ettik. Onların her 'Yapamazsınız.' sözüne karşı bir temel attık. Her 'yetişemezsiniz' iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her 'Bu yükün altında kalırsınız' cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er ya da geç ortaya çıktı. Kimin millet için kimin kendi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Bu millet, mesele devleti, mesele istikbali olduğunda 'ya devlet başa, ya kuzgun leşe' diyen, her türlü yalanı, iftirayı elinin tersiyle iten bir millettir."