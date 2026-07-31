Sinem Dedetaş'ın ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: 260 milyon liralık "danışmanlık geliri" bilmecesini açıklayamadı

"SİNEM BAŞKAN'A SORUP BİLDİRECEĞİM" BEYANI SORULDU Kent A.Ş. personeli Barkın Ege Tekkököğlu'nun savcılık ifadesinde, iskân ruhsatı toplantılarında müteahhitlerden hangi menfaatin talep edileceğinin Nazım Akkoyunlu ile Yapı Kontrol Müdürü Mevlüt Güray tarafından belirlendiği kaydedildi. Tekkököğlu, bazı ruhsat dosyalarında yalnızca miktarın belirlendiğini, Nazım Akkoyunlu'nun ise, "Kararlaştırılan miktarın nereye ve ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını Sinem Başkan'a sorup sana bildireceğim." dediğini beyan etti. Teknik takipte zoom detayı! TEKNİK TAKİPTE "ZOOM" DETAYI! Akkoyunlu'nun Dedetaş'a danıştıktan sonra kararı Mevlüt Güray'a bildirdiğini öne süren Tekkököğlu, iskân başvurusunda bulunan müteahhit ve iş takipçileriyle kararlaştırılan miktar üzerinden görüşmeler yapıldığını anlattı. Dedetaş ise bu anlatımların iftira olduğunu savundu; toplantılardan, alınan kararlardan ve herhangi bir usulsüzlükten haberdar olmadığını söyledi.

İSKÂN RUHSATI İÇİN 10 MİLYON LİRA Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri, Üsküdar'daki 1313 ada 150 parselde bulunan inşaatın iskân ruhsatına ilişkin oldu. Barkın Ege Tekkököğlu, bir toplantıda Nazım Akkoyunlu ve Mevlüt Güray'ın söz konusu iskân ruhsatı için müteahhitten 10 milyon lira talep edilmesine karar verdiğini beyan etti. Şirket ortağı ve aracılık yaptığı belirtilen diğer şüphelilerin de ruhsat işlemleri için bir milletvekili danışmanına rüşvet verildiğini, bu amaçla TBMM'deki milletvekili odasında görüşme yapıldığını anlattıkları ifade tutanağına yansıdı. Dedetaş'ın özel kaleminde görev yapan Alihan Koçoğlu'nun da milletvekili danışmanı U.A. tarafından arandığını ve kendisinden bilgi talep edildiğini söylediği belirtildi. Dedetaş ise konunun ne olduğunu anlayamadığını belirterek herhangi bir milletvekiliyle ruhsat dosyası hakkında görüştüğünü hatırlamadığını savundu.

PARA TOPLAMA KONUSU KENDİSİNE İLETİLMİŞTİ Dedetaş, Nazım Akkoyunlu ve Ulaş Meydan hakkında müteahhitlerden rüşvet aldıkları yönünde kendisine herhangi bir şikâyet ulaşmadığını söyledi. Ancak eski Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Başkanının etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade, bu savunmayla çelişen önemli bir iddiayı ortaya koydu. Albayrak, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübünün ismini kullanarak müteahhitlerle para trafiğine girildiğini duyduğunu, bu durumu doğrudan Sinem Dedetaş'a anlattığını söyledi. Albayrak, Dedetaş'a, "Ulaş Meydan ve Mustafa Hacıosmanoğlu'nun para pul işleriyle ilgili müteahhitlerden para topladıkları benim de kulağıma geliyor." dediğini anlattı. DEDETAŞ, "RÜŞVET DEDİKODUSU" DEYİP GEÇİŞTİRMİŞ Sinem Dedetaş, kendisine Ulaş Meydan ve Mustafa Hacıosmanoğlu hakkında müteahhitlerden para topladıkları yönünde bilgi verildiğini tamamen reddetmedi. Ancak söz konusu anlatımları iki isim arasındaki anlaşmazlık ve "dedikodu" olarak değerlendirdiğini belirtti. Dedetaş, "Ulaş Meydan veya Mustafa Hacıosmanoğlu'nun müteahhitlerden para talep ettiği işlerle ilgili dedikodu olduğunu söyleyerek bu şekilde yaklaşımda bulundum." dedi. Böylece para toplama iddialarının belediye başkanına kadar ulaştığı, ancak bu iddialara ilişkin herhangi bir idari inceleme başlatıldığına dair ifadede bilgi verilmediği görüldü.