Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk F-16'larının Estonya'daki NATO görevi kapsamında Amari Hava Üssü'ne ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personel görev bölgesine intikal etti.

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GÖREV 30 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

MSB'nin açıklamasında, Türk savaş uçakları ve görevli personelin Estonya'daki faaliyetlerinin 30 Kasım 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi.

MSB'DEN MÜTTEFİKLİK VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO'nun ortak savunma anlayışına katkısını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye, üstlendiği tüm uluslararası sorumluluklarda olduğu gibi bu görevde de müttefiklerine güven, dostlarına huzur vermeye devam edecektir" denildi.