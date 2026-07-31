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Türk F-16'ları NATO görevi için Estonya'da! MSB'den müttefiklik vurgusu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk F-16'ları NATO görevi için Estonya'da! MSB'den müttefiklik vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 F-16 savaş uçağı ile 76 askeri personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'daki Amari Hava Üssü'ne intikal ettiğini duyurdu. Görevin 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk F-16'larının Estonya'daki NATO görevi kapsamında Amari Hava Üssü'ne ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personel görev bölgesine intikal etti.

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Bakanlık, konuşlandırmanın NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-72 görevi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Görevin amacı müttefik hava sahasının güvenliğine katkı sağlamak olarak açıklandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GÖREV 30 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK
MSB'nin açıklamasında, Türk savaş uçakları ve görevli personelin Estonya'daki faaliyetlerinin 30 Kasım 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi.

MSB'DEN MÜTTEFİKLİK VURGUSU
Bakanlık açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO'nun ortak savunma anlayışına katkısını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye, üstlendiği tüm uluslararası sorumluluklarda olduğu gibi bu görevde de müttefiklerine güven, dostlarına huzur vermeye devam edecektir" denildi.

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