Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga! 9 şüpheli tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4. dalga operasyonda adli işlem yapılan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı. Dört şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken bir kişi savcılıktan serbest bırakıldı. Son gruptaki 5 şüphelinin ifade işlemleri ise sürüyor.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda toplam 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından üç grup hâlinde adli makamlara sevk edildi.
İLK GRUPTAKİ 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
29 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüphelinin işlemleri, 30 Temmuz'da tamamlandı.
Şüphelilerden A.V.P., S.K., İ.E. ve E.Ö. tutuklandı. A.Ş.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken K.D. ile B.Ç. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İKİNCİ GRUPTAN 5 TUTUKLAMA
30 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 6 şüphelinin mahkeme işlemleri de tamamlandı.
O.M.Ö., A.Y., C.A., N.A. ve C.K. tutuklanırken R.K. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Böylece soruşturmanın 4. dalgasında ilk iki grupta hâkim karşısına çıkan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak, bir şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
BEŞ ŞÜPHELİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında 31 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen üçüncü gruptaki E.A., R.K., A.G., E.K. ve H.Y.'nin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Beş şüpheli hakkındaki kararların, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olması bekleniyor.