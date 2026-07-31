Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda toplam 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İLK GRUPTAKİ 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

29 Temmuz 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüphelinin işlemleri, 30 Temmuz'da tamamlandı.

Şüphelilerden A.V.P., S.K., İ.E. ve E.Ö. tutuklandı. A.Ş.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken K.D. ile B.Ç. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.