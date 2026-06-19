Kahramanmaraş UNESCO'nun "Edebiyat Şehri" oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Demir ve Hüseyin Yayman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, önceki dönem Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt, Vahit Kirişci, Mehmet Şahin ve Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ümmügülşen Öztürk, Hulki Cevizoğlu, AK Parti MKYK üyeleri, siyasi partilerin il başkanları, bakanlık bürokratları, sanatçılar, yazarlar, şairler ve davetliler katıldı.

Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi dolayısıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kentin kültürel mirası, edebiyat geleneği ve UNESCO süreci değerlendirilirken, şehrin uluslararası alandaki yeni konumu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen programa bir mesaj gönderdi.

"ZENGİN KÜLTÜREL BİRİKİMİN ULUSLARARASI ALANDA TESCİLİ"

Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi vesilesiyle düzenlenen programa davetiniz için teşekkür ediyorum. Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu önemli unvan, sadece bir şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası alanda tescili anlamını taşımaktadır.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehirlerimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'ımızın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyor, programa katılan tüm misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

KAHRAMANMARAŞ UNESCO'DAKİ YERİNİ ALDI

Programda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 22 kültür varlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 32 kültürel değeri ve Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 79 alanı bulunan bir ülke olduğunu söyledi

Türkiye'nin UNESCO bünyesindeki varlığının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'nda Türkiye'den 11 şehrin yer aldığını, Kula-Salihli'nin UNESCO Küresel Jeoparkı olarak kayıtlı bulunduğunu, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili Biyosfer Rezervi'nin UNESCO Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil olduğunu ve UNESCO Dünya Belleği Programı kapsamında Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eserinin bulunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın bu başarı zincirine yeni bir halka eklediğini belirten Ersoy, Eshab-ı Kehf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın, 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edildiğini söyledi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN İLK EDEBİYAT ŞEHRİ

Kahramanmaraş'ın edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, şehrin aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu ağda üyelik alan ilk şehir olma özelliğini taşıdığını belirtti. Ersoy, "Bu yönüyle de edebiyat şehri olan ilk Türk kenti olma ayrıcalığına mazhar olmuştur" dedi.

Dünyada Barcelona, Manchester, Bağdat, Süleymaniye, Edinburgh, Prag, Taif, Tanca ve Wonju gibi şehirlerle birlikte toplam 62 edebiyat şehri bulunduğunu hatırlatan Ersoy, Kahramanmaraş'ın artık bu özel ve zengin kültür bahçesinin bir parçası olduğunu söyledi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın zanaat ve halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabul ettiğini belirten Ersoy, halen 408 şehrin bu ağda yer aldığını kaydetti.

Kahramanmaraş ile birlikte Türkiye'nin ağda toplam 9 şehirle temsil edildiğini ifade eden Ersoy, Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa ve İstanbul'un da yaratıcı şehirler arasında bulunduğunu söyledi.