Giresun'da kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Giresun'un Alucra ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yeşilyurt ile Karabörk köyleri arasındaki yolda meydana gelen feci kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü ile Karabörk köyü arasındaki kara yolunda meydana geldi. İlyas Kerim Saatçi (21) idaresindeki 28 ADC 335 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Almina Değerli (2), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi'nin (55) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü İlyas Kerim Saatçi ile Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alucra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.