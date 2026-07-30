Giresun'da kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Giresun'un Alucra ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yeşilyurt ile Karabörk köyleri arasındaki yolda meydana gelen feci kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.