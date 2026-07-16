S-400'lerin üçüncü ülkeye devri! MSB'den açıklama geldi: Çalışmalar sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları, S-400'lerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar sürüyor. Somut bir gelişme yaşanması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, HAVELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, 1982'de kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN'ın savunma, kamu ve özel sektöre yönelik geliştirdiği komuta kontrol, simülasyon, eğitim, otonom sistemler, siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çözümleriyle yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.
ÇOK SAYIDA STRATEJİK PROJE İÇİN ÇALIŞILIYOR
HAVELSAN tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:
"Deniz Kuvvetlerimizin ağ destekli harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin tek ve kanıtlanmış Savaş Yönetim Sistemi ADVENT; Hava Kuvvetlerimizin harekat, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen dünyanın en kapsamlı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri'nden biri olan Hava Muharebe Bilgi Sistemi; keşif, gözetleme ve destek görevlerinde etkin şekilde kullanılabilen insansız kara aracı BARKAN; ağır yük taşıma kapasitesi ve yüksek hareket kabiliyetiyle farklı harekat ihtiyaçlarına cevap veren insansız kara aracı KAPGAN; pist olmadan dikey iniş, kalkış ve tamamen otonom görevler gerçekleştirebilen BOZBEY; bulut altı keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen BAHA; keşif, gözetleme ve liman güvenliği için geliştirilen insansız deniz aracı SANCAR; kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekatını destekleyen komuta kontrol ve karar destek sistemleri; uçak, tank, denizaltı ve muharebe eğitiminde kullanılan ileri simülasyon ve eğitim sistemleri; yapay zeka destekli savunma teknolojileri; siber güvenlik çözümleri ile kritik bilgi ve iletişim sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir."
3 PKK'LI TESLİM OLDU
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ile faaliyetlere kesintisiz devam ettiğini ifade etti.
Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." dedi.
HUDUT GÜVENLİĞİ
Aktürk, sınırlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiğini belirtti.
Bu kapsamda, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 kişinin yakalandığını, 701 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 19'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 41 bin 830'a ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İLE İSTİKRARA KATKILAR
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri, eğitim danışmanlık faaliyetleri ile çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ile istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Tuğamiral Aktürk, Kıbrıs Türk halkının varlık ve güvenliğinin teminatı olan "Kıbrıs Barış Harekatı"nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"nın 52'nci yıl dönümünü kutladı.
Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan, gazilere sağlıklı ve mutlu ömürler dileyen Aktürk, "Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri çerçevesinde 20 Temmuz'da, Girne'de TCG Gökova, TCG Tufan ve TCG Dolunay tarafından liman ziyareti, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Lefkoşa'da muharip uçak geçişi icra edilecektir." bilgilerini verdi.