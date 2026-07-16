S-400'lerin üçüncü ülkeye devri! MSB'den açıklama geldi: Çalışmalar sürüyor

Aktürk, 1982'de kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN'ın savunma, kamu ve özel sektöre yönelik geliştirdiği komuta kontrol, simülasyon, eğitim, otonom sistemler, siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çözümleriyle yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

ÇOK SAYIDA STRATEJİK PROJE İÇİN ÇALIŞILIYOR

HAVELSAN tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizin ağ destekli harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin tek ve kanıtlanmış Savaş Yönetim Sistemi ADVENT; Hava Kuvvetlerimizin harekat, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen dünyanın en kapsamlı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri'nden biri olan Hava Muharebe Bilgi Sistemi; keşif, gözetleme ve destek görevlerinde etkin şekilde kullanılabilen insansız kara aracı BARKAN; ağır yük taşıma kapasitesi ve yüksek hareket kabiliyetiyle farklı harekat ihtiyaçlarına cevap veren insansız kara aracı KAPGAN; pist olmadan dikey iniş, kalkış ve tamamen otonom görevler gerçekleştirebilen BOZBEY; bulut altı keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen BAHA; keşif, gözetleme ve liman güvenliği için geliştirilen insansız deniz aracı SANCAR; kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekatını destekleyen komuta kontrol ve karar destek sistemleri; uçak, tank, denizaltı ve muharebe eğitiminde kullanılan ileri simülasyon ve eğitim sistemleri; yapay zeka destekli savunma teknolojileri; siber güvenlik çözümleri ile kritik bilgi ve iletişim sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir."

3 PKK'LI TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ile faaliyetlere kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." dedi.