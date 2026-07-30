Irak'la imza töreninde neler yaşandı? Bakan Uraloğlu konuya açıklık getirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak ile anlaşmaların imzalandığı törende yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İmza öncesinde teknik bir ayrıntının düzeltilmesi nedeniyle kısa süreli bir bekleme yaşandığını belirten Uraloğlu, "Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak ile anlaşmaların imzalandığı törende yaşananlar hakkında konuştu. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yapılan görüşmelerde herhangi bir görüş ayrılığı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaşanan sürece dair şunları kaydetti

"Kalkınma Yolu'nda uzun yılların emeğini çok net bir imzayla hayata geçirdik. Irak'ta bir seçim olmuştu, hükümetin kurulması zaman aldı. Irak Başbakanı'nın ayın 28'inde ülkemize bir ziyareti kesinleşti. Bu ziyaret öncesinde de biz yapacaklarımızı daha net görüşmek için Irak'a ziyarette bulunduk. Oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı'yla gerekli değerlendirmeleri yaptık, sonrasında Sayın Başbakanı ziyaret ettik. İki konuda mutabık kalmıştık. Bir tanesi sınır kapısının nerede olacağı, ikincisi de projenin finansmanının nereden sağlanacağı konusunda mutabık kalmıştık."

"TEKNİK BİR DETAY DÜZELTİLDİ"

Petrol karşılığında Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitler tarafından yapılması konusunda mutabık kalındığını belirten Uraloğlu, imza törenine dakikalar kala teknik bir ayrıntının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Uraloğlu, "İmza törenine dakikalar kala tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. 'Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım' şeklinde bir önerileri oldu, biz de makul karşıladık" dedi.

Görüş farklılığının olmadığının altını çizen Uraloğlu, "Kamuoyunda 'imzadan vaz mı geçti' gibi soru işareti oldu ama dediğim gibi anlık bir hatanın düzeltilmesi oldu. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı ve bunda bir şüphe oluşmadı. İmzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve heyetler arası görüşmeye başkanlık etmelerinin ardından 28 Temmuz'da iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda, "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.

"Gençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptı"na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.

"Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imzalandı.

"Fişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Doğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptı" da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed tarafından imzalandı.