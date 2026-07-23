İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan bekçiler H.A.S. ve G.Ö. ile M.A.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.