Öğrenci affı düzenlemesinde yeni aşama! Teklifin ilk 13 maddesi kabul edildi

Kılıç ayrıca düzenlemeden devletin birliğine karşı suç işleyenler, terör örgütleriyle bağlantılı olanlar, güvenlik güçlerine yönelik suçlara karışanlar, işkence, cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçluları ile uyuşturucu ticareti yapanların yararlanamayacağını ifade etti.

Öğrenci affına ilişkin düzenlemeye değinen Kılıç, düzenlemeden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanacağını söyledi. Kılıç, bu kapsamda 2026-2027 akademik yılında öğrencilerin eğitimlerine devam edebileceğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin yükseköğretim alanında önemli bir büyüme sürecinden geçtiğini belirterek, üniversitelerin 81 ile yayılarak yükseköğretime erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Teklif üzerinde söz alan milletvekilleri, yükseköğretim sistemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken öğrenci affı düzenlemesi, akademisyenlerin durumu ve üniversitelerde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında görüşlerini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kuruluna sunulan düzenlemeye göre geçmişte aftan yararlanmış fakat eğitimini tamamlayamayan öğrenciler bu aftan yararlanabilecek. (AA)

"GEÇMİŞ AFLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİLER DE FAYDALANABİLECEK"

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, yükseköğretim düzenlemesinin öğrencilerin eğitim hakkını korumayı, akademisyenlerin bilimsel üretimini desteklemeyi ve akademik dürüstlüğü güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Uzkurt, öğrenci affına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Geçmiş aflardan yararlanmış ancak eğitimini tamamlayamamış öğrencilerimiz de bu aftan istifade edebileceklerdir." dedi.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE EK SINAV HAKKI

Kabul edilen düzenlemeye göre, azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet için gerekli şartları sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, intörnlük eğitimi dönemi hariç olmak üzere başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek.

Teorik veya uygulamalı derslerini tamamlayan ancak uygulamalı eğitim ya da intörnlük eğitimine başlamayan veya bu eğitimleri tamamlayamayan öğrencilere de eksik kalan süreçlerini tamamlama imkanı tanınacak.

Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise ek sınav hakkından yararlanamayacak.

AKADEMİK ETİK İHLALLERİNE YENİ YAPTIRIMLAR

Düzenlemeyle, kişisel emek ve akademik birikime dayanmayan çalışmaların kullanılmasıyla diploma derecesi veya akademik unvan elde edilmesine yönelik yaptırımlar da yeniden düzenleniyor.

Başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya proje gibi çalışmalarla akademik derece ya da unvan kazanan kişilere yönelik meslekten çıkarma ve kazanılan hakların geri alınması hükümleri getiriliyor.

Bu çalışmaları ücretli veya ücretsiz şekilde hazırlayan, üreten ya da aracılık eden kişiler hakkında da adli para cezası uygulanması öngörülüyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER

Teklifle vakıf yükseköğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırım ve önlemler de düzenleniyor.

Buna göre, vakıf yükseköğretim kurumlarına fiil ve işlemlerinin ağırlığına göre uyarma, akademik birim kurma veya program açma taleplerinin askıya alınması, öğrenci kontenjanlarının kısıtlanması, faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve faaliyet izninin kaldırılması gibi tedbirler uygulanabilecek.

Mali yapısı eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek seviyede bozulan ve bu durumun süreklilik kazandığı vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni kaldırılarak garantör veya Yükseköğretim Kurulunun uygun bulacağı aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilebilecek.

YURT DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİNE DÜZENLEME

Türkiye'deki devlet yükseköğretim kurumlarının, Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke, akademik birim ve program kurabilmesine yönelik düzenleme de teklifte yer alıyor.

Bu kapsamda kurulacak yurt dışı birimlerinde görev yapacak personelin çalışma usulleri ve diğer esaslar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

TEKLİFTEN BİR MADDE ÇIKARILDI

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında kabul edilen önergeyle, yükseköğretim kurumları ile Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma ve uygulama hastanelerinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapanlara döner sermaye gelirinden pay verilmemesine ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Teklifin ilk 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Komisyonun yerini almaması üzerine birleşimin bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapatıldığı bildirildi.