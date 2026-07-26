TBMM'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle, aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Meclis'te ayrıca, Terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak.

Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilere af gelecek, Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açması için yeni imkanlar getirilecek. AK Parti'nin, Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklifi yeni haftada Genel Kurul gündemine geliyor. Teklifle, daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek.

Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olabilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak.

18 YAŞ ALTI SUÇLULARDA HAPİS CEZASI ARTIYOR



YÖK Kanun teklifinin Genel Kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle, 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık 'Suça sürüklenen çocuk' yerine 'Adli Süreçteki Çocuk' tanımı kullanılacak.

Öte yandan, Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme Meclis'in gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin Meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.