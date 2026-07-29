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Kırklareli'nde içecek fabrikasında patlama: 2 ölü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kırklareli'nde içecek fabrikasında patlama: 2 ölü

Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. 2 işçi hayatını kaybetti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

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