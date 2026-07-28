Zeytinlikte korkutan yangın! 200 ağaç küle döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 200 zeytin ağacını küle çevirirken, söndürme çalışmalarına destek veren 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da gece saatlerinde çıkan yangın zeytinlik alanı adeta cehenneme çevirdi. Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve UMKE ekibi ile belediye tankerleri sevk edildi.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Yangının zeytin ağaçlarını sarmasıyla yükselen alevler geceyi adeta gündüze çevirdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

200 ZEYTİN AĞACI KÜLE DÖNDÜ

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 200 zeytin ağacı tamamen yanarak kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren 2 vatandaş ise dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, olayla ilgili ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.