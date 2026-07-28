Silivri'de korku dolu anlar! Otluk yangını çiftlik evine sıçradı

İstanbul'un Silivri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki çiftlik evine sıçradı. Mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangın çiftlik evinin çatısında ve çevredeki ağaçlarda hasara yol açtı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Silivri'nin Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki çiftlik evine ulaştı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yoğun dumanı fark eden çevredekiler, alevlerin daha fazla büyümesini engellemek için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

ÇATI VE AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yangında çiftlik evinin çatısı ile çevrede bulunan ağaçlarda hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.