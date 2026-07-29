Manisa'da makilik alanda yangın! 400 dönüm alan zarar gördü
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü.
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Yangın, saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolunun Kovukdere Soğanlı mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
EKİPLER ALEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEDİ
İhbar üzerine bölgeye Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeri ile müdahale edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçraması önlendi.
400 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü. Bölgede çok sayıda zeytin ağacının da yandığı öğrenildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.