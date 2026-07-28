Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği büyük orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının ardından yapılan konutlarda yaşamını sürdüren vatandaşların görüntülerini paylaştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan ve Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin üzerinden 5 yıl geçti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının yıl dönümünde sosyal medya hesabından yangında evlerini kaybeden ve yeni konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı.
BAKAN KURUM: "6 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"
Murat Kurum paylaşımında, "Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5'inci yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var" ifadelerini kullandı.
28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan yangınlarda Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi.