CANLI YAYIN

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği büyük orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının ardından yapılan konutlarda yaşamını sürdüren vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan ve Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin üzerinden 5 yıl geçti.

MANAVGAT YANGINININ ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının yıl dönümünde sosyal medya hesabından yangında evlerini kaybeden ve yeni konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı - 1

BAKAN KURUM: "6 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Murat Kurum paylaşımında, "Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5'inci yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var" ifadelerini kullandı.

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı - 2

28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan yangınlarda Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi.

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı - 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Antalya'ya 45 konut ve bin 239 köy evi olmak üzere toplam bin 284 konut ve köy evi inşa edildi. Muğla'da ise yangınların ardından 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm yapıldı.

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı - 4

YANGIN SONRASI YENİ EVLERİNE YERLEŞTİLER

Yangında evini kaybeden Hanım Çiftçi, yaşadıkları süreci anlatarak, "Sabah geldi bir ateş, alev ne yapacağız nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağrışarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyorlar. Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'Hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik' dedim. Başımıza bu geldi, çok ağladık" dedi.

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı - 5

Çiftçi, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarla ilgili olarak, "Çok güzel yapacağız' dediler. Yaptılar da Allah razı olsun, sağ olsunlar. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri 'Evi yıktılar, yapmazlar' dedi. Hayırlısı dedik. Yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz dedik. Hükümetimiz, devletimiz Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı - 6

VATANDAŞLARDAN YENİ KONUTLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Arzu Ünal da yangın sonrası çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Benim Cumhurbaşkanım partilerin hiçbirini ayırt etmeden köylüyü topladı. Biz devletimize güvendik. Ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı. Şükürler olsun, herkes evinden, yerinden memnun. Hiçbirimiz gerçekten böyle ev beklemiyorduk" diye konuştu.

Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı - 7

Gülsüm Çiftçi ise yeni evlerin yapım sürecini anlatarak, "Gerçekten evlerimiz hayalimizin üstünde oldu. Çok sevdik, severek de kullanıyoruz" dedi.

Manavgat nasıl yeşillendi?Manavgat nasıl yeşillendi? MANAVGAT NASIL YEŞİLLENDİ?
Manavgatta evi yanan İbrahim Amca Murat Kurumu anlattıManavgatta evi yanan İbrahim Amca Murat Kurumu anlattı MANAVGAT'TA EVİ YANAN İBRAHİM AMCA MURAT KURUM'U ANLATTI

Önceki haber
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 65 suçlu Türkiye’ye iade edildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 65 suçlu Türkiye’ye iade edildi
Gaziantep merkezli 14 ilde Narko Kapan operasyonu! İşte 6 ay süren nefes kesen takibin detayları: 382 şüpheli gözaltında
Sonraki haber
Gaziantep merkezli 14 ilde Narko Kapan operasyonu! İşte 6 ay süren nefes kesen takibin detayları: 382 şüpheli gözaltında
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın