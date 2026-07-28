Manavgat yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Küllerinden doğan yuvalarda şimdi huzur var: Bakan Kurum görüntüleri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Antalya'ya 45 konut ve bin 239 köy evi olmak üzere toplam bin 284 konut ve köy evi inşa edildi. Muğla'da ise yangınların ardından 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm yapıldı.

YANGIN SONRASI YENİ EVLERİNE YERLEŞTİLER Yangında evini kaybeden Hanım Çiftçi, yaşadıkları süreci anlatarak, "Sabah geldi bir ateş, alev ne yapacağız nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağrışarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyorlar. Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'Hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik' dedim. Başımıza bu geldi, çok ağladık" dedi.