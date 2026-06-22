Başkan Erdoğan'dan Irak Başbakanı Zeydi'ye davet!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Erdoğan Ali Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Erdoğan Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğimizi, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.