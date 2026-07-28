Gülben Ergen’den Ahbap itirafı: İyilikten maraz doğar, ben de mağdurum

İfade vermek için adliyeye gelen Gülben Ergen, burada basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"BEN DE MAĞDURUM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbaplar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ergen, adliye girişinde gazetecilerin "Haluk Levent ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, "İyilikten maraz doğar. Ben de kendimi mağdur hissediyorum, bağış yaptığım için. Çok üzgünüm, çok kırgınım" yanıtını verdi.

GÜLBEN ERGEN'DEN PEŞ PEŞE DESTEK PAYLAŞIMLARI

Soruşturma dosyasında Gülben Ergen'in Haluk Levent ve Ahbaplar suç örgütüne yönelik çok sayıda paylaşımına yer verildi.

Ergen'in orman yangınları sırasında, "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Bağışlarınızı Ahbap'a yapın" ifadeleriyle bağış çağrısı yaptığı, ayrıca kendi bağış işlemine yönelik banka ekran görüntüsünü de paylaştığı görüldü.

Deprem sürecinde ise Haluk Levent'e yönelik "Sen iyi ki varsın", "Çünkü senin adın iyilik", "İyi ki varsınız Ahbap gönüllüleri" ve "Seninleyiz değerli dostum" ifadelerini kullandığı paylaşımların da soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

İfadeye çağrılan isimlerden Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Feyza Altun da İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.