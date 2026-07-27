İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza! Otomobil teknenin altına girdi

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe ilçesi sınırlarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil aynı yönde ilerleyen ve çekiciyle taşınan tekneye arkadan çarparak altına girdi. Trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.