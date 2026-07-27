İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza! Otomobil teknenin altına girdi
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İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe ilçesi sınırlarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil aynı yönde ilerleyen ve çekiciyle taşınan tekneye arkadan çarparak altına girdi. Trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe ilçesi sınırlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve üzerinde tekne bulunan çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, taşınan teknenin altına girdi.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sürdürüldü. Otomobil ile teknenin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.