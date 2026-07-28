Bursa'da otomobil çarpan adam 50 metre sürüklendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı. Kazada 50 metre sürüklenen Abdullah Aktiz ağır yaralandı. Kazazede ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, ana arterde karşıdan karşıya geçen 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e çarptı.

AĞIR YARALANDI

Yaşanan kazada, Aktiz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Aktiz'e ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Ağır yaralanan Aktiz, olay yerine 50 metre uzaklıkta olan özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.