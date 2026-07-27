Muş'ta hemzemin geçitte korkutan kaza! Traktör ikiye bölündü

Muş'ta hemzemin geçitte yolcu treniyle çarpışan traktör ikiye ayrıldı. Büyük paniğe neden olan kazada traktör sürücüsü şans eseri yara almadan kurtulurken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.