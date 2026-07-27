Muş'ta hemzemin geçitte korkutan kaza! Traktör ikiye bölündü
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Muş'ta hemzemin geçitte yolcu treniyle çarpışan traktör ikiye ayrıldı. Büyük paniğe neden olan kazada traktör sürücüsü şans eseri yara almadan kurtulurken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muş'ta merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktör, yolcu treniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza çevrede büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından hemzemin geçitte ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.