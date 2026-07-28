Haydarpaşa'da dev sevkiyat: Binlerce sıfır kilometre araç Türkiye pazarı için gün sayıyor
İstanbul’un stratejik lojistik merkezlerinden biri olan Haydarpaşa Limanı, yurt dışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobilin adresi oldu. Türkiye pazarına sunulmak üzere ithal edilen ve gümrük işlemleri için liman sahasında bekletilen devasa araç stokları, drone kameraları tarafından havadan saniye saniye görüntülendi.
Türkiye'nin kritik ticaret noktalarından Haydarpaşa Limanı, son günlerde otomotiv sektöründeki hareketliliğin merkezi haline geldi. Dev gemilerle liman sahasına yanaşan binlerce sıfır kilometre araç, tek tek indirilerek park alanlarına sıralandı. Gümrük prosedürlerinin tamamlanmasını bekleyen otomobillerin oluşturduğu yoğunluk, liman sahasını adeta dev bir otomobil fuarına dönüştürdü.
VATANDAŞLARIN MERAK ETTİĞİ O SORU YANIT BULDU
İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan bölgede milyonlarca vatandaşın her gün tanıklık ettiği bu manzara, beraberinde "Bu araçlar nereden geliyor?" sorusunu getirdi. Konuya ilişkin detayları paylaşan A Haber muhabiri, "Burası İstanbul Haydarpaşa Limanı ve binlerce sıfır araç otoparkı da diyebiliriz aslında. Milyonlarca vatandaş her gün buradan geçiyor ve bu araçların nereden geldiğini merak ediyor," sözleriyle bölgedeki durumu aktardı.
GÜMRÜK SONRASI SATIŞA SUNULACAKLAR
Liman sahasında bekleyen araçların yolculuğu ve tescil süreçlerine dair bilgi veren A Haber Muhabir'i, "Araçlar yurt dışından Türkiye'ye getiriliyor, tescilleri onaylanıyor ve sonrasında gümrük işlemlerinin ardından Türkiye pazarında satışa çıkarılıyor," ifadelerini kullandı. Drone kameralarına yansıyan görüntülerde, yan yana nizami bir şekilde sıralanan binlerce aracın gümrük onayı beklediği ve işlemlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilere sevk edileceği öğrenildi.