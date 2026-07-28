Haydarpaşa'da dev sevkiyat: Binlerce sıfır kilometre araç Türkiye pazarı için gün sayıyor

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan bölgede milyonlarca vatandaşın her gün tanıklık ettiği bu manzara, beraberinde "Bu araçlar nereden geliyor?" sorusunu getirdi. Konuya ilişkin detayları paylaşan A Haber muhabiri, "Burası İstanbul Haydarpaşa Limanı ve binlerce sıfır araç otoparkı da diyebiliriz aslında. Milyonlarca vatandaş her gün buradan geçiyor ve bu araçların nereden geldiğini merak ediyor," sözleriyle bölgedeki durumu aktardı.

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Haydarpaşa'da milyonlarca vatandaşın her gün tanıklık ettiği bu manzara, beraberinde ʺBu araçlar nereden geliyor?ʺ sorusunu getirdi. (Fotoğraf- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

GÜMRÜK SONRASI SATIŞA SUNULACAKLAR

Liman sahasında bekleyen araçların yolculuğu ve tescil süreçlerine dair bilgi veren A Haber Muhabir'i, "Araçlar yurt dışından Türkiye'ye getiriliyor, tescilleri onaylanıyor ve sonrasında gümrük işlemlerinin ardından Türkiye pazarında satışa çıkarılıyor," ifadelerini kullandı. Drone kameralarına yansıyan görüntülerde, yan yana nizami bir şekilde sıralanan binlerce aracın gümrük onayı beklediği ve işlemlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilere sevk edileceği öğrenildi.

Liman sahasında bekleyen araçların yolculuğu ve tescil süreçlerine dair bilgiler A Haber'de (Fotoğraf- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)