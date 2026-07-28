Grand Kartal otel faciasının ardından yeni gelişme! İşletme sahibine ait kaçak yapı yıkıldı

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait, orman içindeki lüks otel inşaatında ruhsatsız olarak yapıldığı belirlenen personel lojmanı yıkıldı. Yangın faciasının ardından başlatılan incelemelerde tespit edilen kaçak yapı için önce 853 bin liranın üzerinde para cezası kesildi, yasal sürede aykırılık giderilmeyince iş makineleri devreye girerek binayı yerle bir etti.

Grand Kartal Otel faciasının ardından yürütülen denetimlerde yeni bir usulsüzlük daha ortaya çıktı. 78 canın yitirildiği yangının ardından hakkında ağır hapis cezaları verilen otel sahibi Halit Ergül'ün devam eden lüks otel projesinde ruhsatsız yapı tespit edilmesi üzerine yıkım kararı uygulandı. FACİANIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN TESPİT Halit Ergül, yangın faciasından önce Bolu'nun Mesciler köyü sınırlarında ormanlık alanda ultra lüks bir otel inşa etmeye başlamıştı. Yangının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, onaylı mimari projede yer almayan ilave bir yapının ruhsatsız şekilde inşa edildiği belirlendi. Hazırlanan inceleme tutanağında, "Söz konusu yapının enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde yer aldığı... o yaklaşma mesafesi içerisine yapı yapılamayacağı anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF: DHA 853 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ Yaklaşık 726 metrekare büyüklüğündeki yapının personel lojmanı olarak planlandığı ve yapı ruhsatı alınmadan inşa edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü binayı mühürlerken, İl Encümeni tarafından yapı sahibine 853 bin 178 lira 72 kuruş idari para cezası uygulandı. Yetkililer, mevzuata aykırılığın giderilmesi için yasal süre tanıdı.