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Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan’ın, Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmesi beklenirken, görüşmelerde güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınması planlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın davetine icabet eden Irak Başbakanı Zeydi, Ankara'ya ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'Yİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ'Yİ KABUL EDECEK

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Öte yandan Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ayrıca geçtiğimiz gün (27 Temmuz) İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

HANGİ KONULAR MASADA?
Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Başkan Erdoğandan Irak Başbakanı Zeydiye davet!Başkan Erdoğandan Irak Başbakanı Zeydiye davet! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'YE DAVET!

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