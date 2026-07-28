Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan’ın, Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmesi beklenirken, görüşmelerde güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınması planlanıyor.
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet eden Irak Başbakanı Zeydi, Ankara'ya ulaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Öte yandan Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Ayrıca geçtiğimiz gün (27 Temmuz) İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.
HANGİ KONULAR MASADA?
Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.