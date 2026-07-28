Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan’ın, Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmesi beklenirken, görüşmelerde güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınması planlanıyor.