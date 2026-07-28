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Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Külliye'de kabul ederken görüşmelerde Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın davetine icabet eden Irak Başbakanı Zeydi, Ankara'ya ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'Yİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Başkan Erdoğan ve Zeydi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Zeydi, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ayrıca geçtiğimiz gün (27 Temmuz) İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

HANGİ KONULAR MASADA?
Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Başkan Erdoğandan Irak Başbakanı Zeydiye davet!Başkan Erdoğandan Irak Başbakanı Zeydiye davet! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'YE DAVET!

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