Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

(Foto: AA)

Başkan Erdoğan ve Zeydi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Zeydi, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ayrıca geçtiğimiz gün (27 Temmuz) İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

HANGİ KONULAR MASADA?

Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.