Ünlü şarkıcının "kekik" savunması çöktü! 12 ismin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildiği öğrenildi. Öte yandan, Yalçıntaş'ın ifadesinde yer alan "kekik" savunması da test sonuçlarıyla birlikte açıklığa kavuştu. Öte yandan, soruşturma kapsamında yer alan diğer 11 şüphelinin de test sonuçları açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İlyas Yalçıntaş'ın biyolojik örnekleri Adli Tıp ve ilgili laboratuvarlarda incelemeye alındı.

Yapılan analizler sonucunda Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (tetrahidrokannabinol) bulunduğu belirlendi. Söz konusu bulgunun soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği öğrenildi.

KEKİK SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti" kapsamında kullandığını savunan Yalçıntaş, kavanozlarda bulunan maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği kekik olduğunu öne sürmüştü.

10 ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Öte yandan, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi veren diğer 10 şüphelinin de test sonuçları belli oldu. Yapılan toksikolojik incelemelerde, söz konusu şüphelilerin tamamının test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan o isimler...

Akın Altan

Asude Mercan

Ayşenur Balcı

Buğra Balkaya

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Emre Avar

Hilal Zeynep Hedbe

Orhan Yıldız

Şefik Ömer Dolman

Sıla Gençoğlu'nun testi ise temiz çıktı.