İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Jandarmada inkâr mahkemede itiraf

Ancak hakim karşısına çıktığında ifadesini değiştiren Yalçıntaş, "6 ay önce, 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım. Tek seferlik, deneme amaçlı kullandım. Hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim. Uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum." dedi.

Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelerle ilgili mahkemede dikkat çeken bir savunma yapan İlyas Yalçıntaş, " Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu. Kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibarıyla aynıdır." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İlyas Yalçıntaş tutuklandı.

Uyuşturucu öğütücüleri hakkında da konuşan Yalçıntaş, "Öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti. Kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır. Ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmiyordum, dolaba atmıştım. Tütüncülerde ve çeşitli reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum." dedi. Operasyonda ele geçirilen hassas teraziye de değinen ünlü şarkıcı, "Hassas teraziyi sporla ilgili olarak yediklerimin gramajını ayarlamak amacıyla kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasını kesin bir dille reddeden ve suçsuz olduğunu savunan İlyas Yalçıntaş, "En son 6 ay önce, 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım. Pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir. Tek seferlik, deneme amaçlı kullandım. Tek seferlik kenevir maddesi kullandım. Hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim." ifadelerini kullandı.

Savunmasının sonunda serbest bırakılmasını talep eden Yalçıntaş, "Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim." dedi. Soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonların titizlikle sürdüğü bildirildi.