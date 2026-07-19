İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Jandarmada inkâr mahkemede itiraf
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Jandarma ve savcılıkta uyuşturucu kullanmadığını öne süren Yalçıntaş'ın, mahkemede ifadesini değiştirerek Londra'da deneme amaçlı uyuşturucu kullandığını kabul ettiği öğrenildi. Evinde bulunan hassas teraziyi "spor diyeti" için kullandığını, kavanozdaki maddelerin ise "köy kekiği" olduğunu savunan Yalçıntaş'ın savunmasına ilişkin tüm detaylara ulaşıldı.
Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İFADELERDEKİ ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ
Toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine yönelik yürütülen soruşturmada, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kolluk kuvvetleri ve mahkemedeki ifadeleri arasındaki tutarsızlık dikkat çekti. Jandarma ve savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden İlyas Yalçıntaş, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. 1,5 senedir sigara içmiyorum." ifadelerini kullandı.
Ancak hakim karşısına çıktığında ifadesini değiştiren Yalçıntaş, "6 ay önce, 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım. Tek seferlik, deneme amaçlı kullandım. Hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim. Uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum." dedi.
"KEKİK KIRINTISI VE SPORCU DİYETİ" SAVUNMASI
Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelerle ilgili mahkemede dikkat çeken bir savunma yapan İlyas Yalçıntaş, "Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu. Kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibarıyla aynıdır." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu öğütücüleri hakkında da konuşan Yalçıntaş, "Öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti. Kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır. Ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmiyordum, dolaba atmıştım. Tütüncülerde ve çeşitli reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum." dedi. Operasyonda ele geçirilen hassas teraziye de değinen ünlü şarkıcı, "Hassas teraziyi sporla ilgili olarak yediklerimin gramajını ayarlamak amacıyla kullanıyorum." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu madde ticareti suçlamasını kesin bir dille reddeden ve suçsuz olduğunu savunan İlyas Yalçıntaş, "En son 6 ay önce, 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım. Pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir. Tek seferlik, deneme amaçlı kullandım. Tek seferlik kenevir maddesi kullandım. Hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim." ifadelerini kullandı.
Savunmasının sonunda serbest bırakılmasını talep eden Yalçıntaş, "Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim." dedi. Soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonların titizlikle sürdüğü bildirildi.