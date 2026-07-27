Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Senegal ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, ticaret hacminin artırılması, yatırım alanındaki iş birliği ve savunma sanayiindeki ortak çalışmaların geliştirilmesi değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önem taşıdığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Senegal arasındaki savunma sanayii iş birliğinin ivme kazanmasının kritik olduğunu vurguladı.

"KAZAN-KAZAN" VURGUSU

Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkileri "kazan-kazan" anlayışıyla geliştirmeye yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.