Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucudan gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: "Siparişi ben verdim"

Soruşturma kapsamında Mesut Can Tomay'ın, çantayı alması için Süleyman Ç.'yi evine çağırdığı, yapılan incelemede ise uyuşturucunun sahibi olduğunun tespit edilmesi üzerine adresinde gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tomay adliyeye sevk edildi.

Fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. İddiaya göre Tomay, sipariş ettiği 9,50 gram uyuşturucu maddeyi oturduğu rezidanstaki doğal gaz dolabına bıraktı. Şüpheli çantanın site görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine olay polise bildirildi.

Fenomen Mesut Can Tomay, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. (X)

"UYUŞTURUCUYU BEN SİPARİŞ ETTİM"

Savcılık ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul eden Tomay, son dönemde yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında adının geçmesini istemediği için böyle bir plan yaptığını söyledi. Uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirten fenomen, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.