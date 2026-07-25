"Haluk Levent yüzünden alyansımı bile satmak zorunda kaldım" İş insanı Enver Kutlu'nun eşi yaşadıklarını anlattı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni açıklamalar gündeme geldi. Haluk Levent tarafından mağdur edildiğini belirten Ankara'nın iş insanlarından Enver Kutlu'nun eşi Şaziye Kutlu, Günaydın yazarı Tuba Kalçık'a konuştu.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent tarafından mağdur edildiğini belirten Ankara'nın iş insanlarından Enver Kutlu'nun eşi Şaziye Kutlu, Günaydın yazarı Tuba Kalçık'a verdiği röportajda yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

HALUK LEVENT'LE NASIL TANIŞTINIZ? "Haluk Levent'le Gölcük Depremi'nden sonra tanıştık. Haluk'un hikâyesi hep çadırla başlıyor. Eşimin bir arkadaşı onu bize getirdi. "Gölcük Depremi'nde çadır yaptırdım, insanlara yardım ettim. Bunu yapabilmek için borç aldım. Borcumu ödeyemiyorum, beni öldürecekler, bana yardım edin" dedi. O dönemde Ümitköy'de yaptırdığımız bir sitede 25 dairemiz vardı. Eşim de o siteden kendisine üç daire verdi. Karşılığında bize çekler verdi. 300 konserden elde edeceği gelirle bu dairelerin bedelini ödeyeceğini söyledi. Ancak çeklerden yalnızca birinin karşılığı çıktı, diğerlerinin tamamı karşılıksızdı. Bunun üzerine hukuki süreç başladı. Daha sonra öğrendik ki bizim avukatımız da Haluk'tan para alıyormuş. Haluk her seferinde avukata ödeme yapmış. Ardından tekrar eşime yaklaştı.

"SÜREKLİ PARA İSTEDİ, EVİMİZE GELİP GÜVEN KAZANDI" O dönem Ünal Acar isimli bir menajeri vardı. "Abi, İstanbul'da bir ofis kuralım. Haluk'un düzenli bir çalışma yeri olsun, konserlerini oradan ayarlasın ve sana borcunu ödesin" dediler. Biz de paramızı kurtarabilmek için bu sürecin içine girdik. Sürekli para istiyordu. Evimize geliyor, mutfağa giriyor, "Size çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağım" diyordu. Bugün Ahbap döneminde insanlara yaklaşımını görünce aynı yöntemi kullandığını düşünüyorum. O dönem de insanlara sıcak davranarak güven kazanıyordu. Bizim evimize de aynı şekilde gelip samimi davranıyordu. Çankaya'daki bir dairemizi ve Kazan'daki sanayi parselimizi sattık, yeniden para verdik. İstanbul'da ofis kurulmasına rağmen verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. "SİLAHLA TEHDİT EDİLDİK" Artık işlerin yürümeyeceğini anlayınca ofisine gidip konuşmak istedik. İddiamıza göre ofiste mafya görünümlü kişilerle birlikte bizi silahla tehdit etti. "Paranızın peşine düşmeyin, size ve çocuklarınıza zarar veririz" dediler. Daha sonra Ankara'daki evimize de benzer kişilerle geldiler ve bizi yine tehdit ettiler. Yaklaşık 5 milyon dolarımızı bu süreçte kaybettik. Eşim başarılı bir iş insanıydı. Şimdi bizim hakkımızda "tefeci" deniliyor ama bu kesinlikle doğru değil. Biz mağdur olduk.

"SİLAH ZORUYLA FERAGATNAME İMZALATTILAR" Daha sonra Haluk Levent tekrar eşimi aradı. "İzmir'de Mustafa Ekşioğlu villalar yapıyor. Benim borcuma karşılık sana iki villa verecek. Ancak önce 50 bin dolar ödemen gerekiyor" dedi. Biz de bu parayı ödedik. Hatta elimizde villalara ilişkin satış vaadi senedi de bulunuyor. Bir süre sonra Haluk, eşimi arayıp Mustafa Ekşioğlu'nun görüşmek istediğini söyledi. Eşim ve yeğenim görüşmeye gitti. Döndüklerinde ellerinde feragatname vardı. İddiamıza göre Haluk'un da bulunduğu ortamda eşime silah zoruyla bu belge imzalatıldı. "İNSANLARIN DUYGULARINI SÖMÜREREK GÜVEN KAZANIYOR" Bugün basına baktığımızda bizim gibi parasını veya malını kaptırdığını söyleyen başka insanlar da görüyoruz. Bana göre Haluk Levent insanları kolayca ikna edebilen biri. Vicdanı ve maneviyatı olmadığını düşünüyorum. Duygu sömürüsü yaparak insanların güvenini kazanıyor. Oğlum ağır bir rahatsızlık geçirdi. Ameliyatı için kendisinden yardım istedim. Çünkü bu süreç yüzünden maddi olarak büyük sıkıntıya düşmüştük. Telefonlarıma bile cevap vermedi. Bugün mide kanseriyle ilgili ortaya çıkan yazışmaları görünce geçmişte yaşadıklarımız aklıma geldi. Biz para istediğimizde de hastaneye gidip koluna serum taktırıyor, fotoğraf gönderiyordu. İlk bize de deprem çadırı hikâyesiyle gelmişti. İnsanların duygularını kullanarak onları ikna ettiğini düşünüyorum. "ALYANSIMI BİLE SATMAK ZORUNDA KALDIM" Haluk Levent yüzünden ailece sağlığımızı kaybettik. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Oğlum yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle askerden muaf kaldı. Bir liralık yardım bile görmedik. Alyansımı satmak zorunda kaldım. Ankara'da apartman görevlisinin oturduğu daireyle aynı katta mütevazı bir evde yaşamaya başladık. Açlıkla mücadele edecek duruma geldik. Tek isteğim adaletin yerini bulması ve en ağır cezayı alması. "ŞOFÖRÜ ZAFER YAY'IN İFADESİ DE BUNU DOĞRULUYOR" Zafer Yay'ı yaklaşık 20 yıldır tanıyoruz. Çocuklarım üniversitedeyken sürekli Zafer aracılığıyla Haluk'a ulaşmaya çalıştım. Çünkü kendisine doğrudan ulaşamıyordum. Bizi bu duruma düşürdüğü için çocuklarımı okutacak paramız bile kalmamıştı. Hiç olmazsa verdiğimiz paranın bir kısmını geri almayı umut ediyorduk. Olumlu sonuç alamayınca elimdeki belgelerle basına çıkacağımı söyledim.

"BASINA ÇIKMAYAYIM DİYE BELGE İMZALATTILAR" Bu mesajımdan sonra Haluk benimle görüşmek istedi. Ankara'da buluştuk. O sırada ev sahibimiz kiramızı ödeyemediğimiz için bizi evden çıkarmaya çalışıyordu. Banka üzerinden bir miktar para gönderdi. Ardından "Sizi bırakayım" dedi. Aracına bindik. İddiama göre bizi ıssız bir yere götürdü. Orada araçla bekleyen kişiler vardı. Arabadan indirildik, başımıza silah dayandı. "Borcumuz kalmadı" şeklinde bir belge ile basına hiçbir belge vermeyeceğimize dair evrak imzalatıldı. Ben yine de bu işin peşini bırakmadım. Zafer Yay'a mesaj atmayı sürdürdüm. Tutuklamalardan birkaç gün önce Zafer Yay, oğlumun hesabına 25 bin lira gönderdi. Daha sonra Mali Şube tarafından ifadeye çağrıldım. İfademi verdim. Zafer Yay da ifadesinde Haluk'un bize borçlu olduğunu söyledi.