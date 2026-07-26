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Masa önünde temizlik arkasında taktik: Yeni Parti siyasetinde vitrin oyunu! Parti imajı için "vukuatlı" isimlere yer yok

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Masa önünde temizlik arkasında taktik: Yeni Parti siyasetinde vitrin oyunu! Parti imajı için "vukuatlı" isimlere yer yok

CHP'den ayrılan isimlerin kurduğu Yeni Parti yönetiminde dikkat çeken bir tercih yapıldı. Parti Meclisi listesinde yer almayan 4 isim kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Parti kaynakları bunun kendi tercihleri olduğunu savunurken, siyasi kulislerde farklı iddialar gündeme geldi.

CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Ben arkadaşlarımı satmam." diyerek eleştiren Özel, Yeni Parti'yi kurduktan sonra eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat ile eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer'i ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı Parti Meclisi'ne (PM) almadı.

Masa önünde temizlik arkasında taktik: Yeni Parti siyasetinde vitrin oyunu! Parti imajı için "vukuatlı" isimlere yer yok - 1

Parti kaynakları, söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak amacıyla kendi istekleriyle parti yönetiminde yer almak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir başka iddiaya göre Özel, İmamoğlu'na yakın isimlerden özellikle geri planda kalmalarını istedi. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP'deyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.

Masa önünde temizlik arkasında taktik: Yeni Parti siyasetinde vitrin oyunu! Parti imajı için "vukuatlı" isimlere yer yok - 2

Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığında partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar yapılması, adrese teslim ihalelerin organize edilmesi ve delege borsası kurulması gibi çok sayıda suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da PM'ye alınmadı.

Masa önünde temizlik arkasında taktik: Yeni Parti siyasetinde vitrin oyunu! Parti imajı için "vukuatlı" isimlere yer yok - 3

İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve "İmamoğlu'nun kasası" olarak anılan Milletvekili Turan Taşkın Özer de geri planda tutulan bir diğer isim oldu.

Masa önünde temizlik arkasında taktik: Yeni Parti siyasetinde vitrin oyunu! Parti imajı için "vukuatlı" isimlere yer yok - 4

'DEĞİŞİM' DEDİ, KOLTUKÇULARI DOLDURDU

Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan Bülent Tezcan ile Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal ise 4 dönemdir görevlerini sürdürüyor.

"Değişim" iddiasıyla yola çıkan Özel'in, yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir milletvekilliği yapan isimlerle "yeni siyaset" vaadinde bulunması da tepki çeken bir başka nokta oldu.

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