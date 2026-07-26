CHP'den ayrılan isimlerin kurduğu Yeni Parti yönetiminde dikkat çeken bir tercih yapıldı. Parti Meclisi listesinde yer almayan 4 isim kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Parti kaynakları bunun kendi tercihleri olduğunu savunurken, siyasi kulislerde farklı iddialar gündeme geldi.

CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Ben arkadaşlarımı satmam." diyerek eleştiren Özel, Yeni Parti'yi kurduktan sonra eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat ile eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer'i ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı Parti Meclisi'ne (PM) almadı.

Parti kaynakları, söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak amacıyla kendi istekleriyle parti yönetiminde yer almak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir başka iddiaya göre Özel, İmamoğlu'na yakın isimlerden özellikle geri planda kalmalarını istedi. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP'deyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.