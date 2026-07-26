6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Muğla'da yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamda operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.B., cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.