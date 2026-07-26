Olay 24 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde bulunan Berat Ç., aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Berat Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın olayın ardından Çağlayan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünden hafif ticari araca binerek kaçtığını belirledi. Görüntüleri geriye dönük takip eden ekipler, saldırganın olay öncesinde Berat Ç.'nin bulunduğu otomobile bindiğini ve mahallede farklı noktalardan geçtiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde saldırganın Serhat E. olduğu belirlendi.

İKİSİNİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Serhat E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat E., çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serhat E.'nin poliste aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarının bulunduğu 9 kaydı olduğu öğrenildi. Berat Ç.'nin ise aralarında 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 5 kaydı olduğu belirtildi.