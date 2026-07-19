Hatay'dan Kütahya'ya uzanan cinayet zinciri: Yeğenini öldürüp cesedini kuyuya attı, üzerini betonla kapattı

Hatay'da Mehmet Uyğur ile Selbi Uyğur'un öldürülmesine yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetlerin şüphelilerinden Yaşar Tekeli'nin 2023 yılında Kütahya'da yeğeni Nagihan Uyğur'u da öldürdüğü, cesedini evin önündeki kuyuya attıktan sonra kuyunun üzerini betonla kapattığı belirlendi.

Hatay'da 2011 yılında eniştesi Mehmet Uyğur'u (59), 2012 yılında ise aynı cinayete iştirak ettiği belirlenen sevgilisi Selbi Uyğur'u (32) öldürenler arasında yer aldığı tespit edilen Yaşar Tekeli'nin (42) 2023 yılında Kütahya'da yeğeni Nagihan Uyğur'u (19) da öldürdüğü ortaya çıktı. Tekeli'nin genç kızın cesedini evin önündeki kuyuya attıktan sonra kuyunun üzerini betonla kapattığı tespit edildi.

MEHMET UYĞUR CİNAYETİ 7 YIL SONRA AYDINLATILDI Dörtyol ilçesinde 2011 yılında Mehmet Uyğur'un cesedi bir akarsu kenarında gömülü halde bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti 2018 yılında aydınlattı. Yürütülen çalışmalarda cinayetin Mehmet Uyğur'un eşi Hatice Uyğur, kayınbiraderi Yaşar Tekeli ile gelini ve aynı zamanda Tekeli'nin sevgilisi olan Selbi Uyğur tarafından işlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Hatice Uyğur ile Yaşar Tekeli gözaltına alınırken, Selbi Uyğur'a ulaşılamadı. İşlemlerinin ardından Hatice Uyğur tutuklandı, Yaşar Tekeli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreçte, Selbi Uyğur'un ailesinin 2012 yılında yaptığı kayıp başvurusu da dosyada yer aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Kütahya'ya yerleşen Yaşar Tekeli hakkında Mehmet Uyğur cinayeti nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Bir süre izine rastlanamayan Tekeli, 2025 yılında yakalanarak tutuklandı.

14 YIL SONRA GELEN İTİRAF Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüpheli ve kayıp şahıs olarak aranan Selbi Uyğur'un dosyası yeniden açıldı. Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul'u kapsayan soruşturma kapsamında eşinin öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Hatice Uyğur'un yeniden ifadesi alındı. Hatice Uyğur, kardeşi Yaşar Tekeli ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.Ç. ile birlikte gelini Selbi Uyğur'u öldürdüklerini itiraf etti.