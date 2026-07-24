MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ayasofya mesajı: Heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ayasofya mesajı paylaşıldı.

"Ayasofya'nın İbadete Açılışı Kutlu Olsun" denilen paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.