CANLI YAYIN

MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ayasofya mesajı: Heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ayasofya mesajı: Heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ayasofya mesajı paylaşıldı.

"Ayasofya'nın İbadete Açılışı Kutlu Olsun" denilen paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Ayasofyada tarihi restorasyon: Ana kubbede yeni aşamaAyasofyada tarihi restorasyon: Ana kubbede yeni aşama AYASOFYA'DA TARİHİ RESTORASYON: ANA KUBBEDE YENİ AŞAMA
Ayasofyanın zincirleri kırıldı: Üstadın hayali Başkan Erdoğan ile gerçeğe dönüştü!Ayasofyanın zincirleri kırıldı: Üstadın hayali Başkan Erdoğan ile gerçeğe dönüştü! AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİ KIRILDI: ÜSTADIN HAYALİ BAŞKAN ERDOĞAN İLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ!
Ayasofya-i Kebir Camiinin ibadete açılmasının 6. YılıAyasofya-i Kebir Camiinin ibadete açılmasının 6. Yılı AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASININ 6. YILI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın