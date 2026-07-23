Haluk Levent’e destek verip AFAD’ı karalamıştı! Fatih Portakal ifade vermek için adliyeye geldi

Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Portakal, deprem dönemindeki yayınlarında bağışların Ahbap'a yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında spiker Ece Üner, spiker Fatih Portakal, sanatçı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve avukat Feyza Altun ifadeye çağrıldı. Bu kapsamda Üner, Özoğuz ve Serter dün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi.

Son olarak spiker Fatih Portakal, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

FATİH PORTAKAL: "SANA NE KADAR GÖNDERİLİYORLARSA AL ARKADAŞIM"

Spiker Ece Üner, 6 Şubat depremleri sırasında canlı yayında Ahbap'a yönelik eleştirilere karşı çıkarak, Haluk Levent'in "850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım" sözleri üzerine, "Neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim" ifadelerini kullanmıştı.

Spiker Fatih Portakal deprem döneminde izleyicilere, "Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum" diyerek bağışların Ahbap'a yapılmasını savundu. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur ile ortak bağış yayını yaptı.

FEYZA ALTUN: "AHBAP'A DAHA FAZLA GÜVENİYORUM"

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından Ahbap'ın yardım faaliyetlerini destekleyen ve bağış çağrılarını paylaşan isimler arasında yer almıştı. Altun, "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, deprem zamanı paylaştığı videoda "Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" diyerek devlet kurumlarını aşağılamış, bağışların Ahbap'a akması için seferber olmuştu.

HALUK LEVENT DAHİL 28 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar suç örgütüne" yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar çerçevesinde Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil, asistanı ve para trafiğinin başrolü Yeliz Kaya, avukat ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ece Güner, BaBala TV'nin sunucusu sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve TÜRMOB'un eski başkanı aynı zamanda CHP'nin "Gölge Bakan"ı Emre Kartaloğlu'nun aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.