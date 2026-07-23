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Resmi Gazete'de atama kararı! YÖK üyeleri ve 8 üniversitenin rektörü değişti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de atama kararı! YÖK üyeleri ve 8 üniversitenin rektörü değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Resmi Gazete'deki karara göre 8 üniversitede rektör ataması gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/190 sayılı karara göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine 4 yeni isim dahil olurken, 8 üniversitenin rektörlüklerine atamalar gerçekleşti.

YÖK'E 4 YENİ ÜYE ATANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 23 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete kararına göre; YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir atandı. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç da YÖK üyeliği görevine getirildi.

8 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi'nin rektörlüklerine yeni isimler atandı.

Üniversite Atanan Rektör
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan
İstanbul Gedik Üniversitesi Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu
İstanbul Topkapı Üniversitesi Prof. Dr. Emre Alkin
Mudanya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Kesik
Sanko Üniversitesi Prof. Dr. Güner Dağlı
Türk-Alman Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Yıldız
Yalova Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı

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