Doğu Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek! 101 kilometrelik dev yatırım: Berat Albayrak "İmkansız" diyerek yazmıştı
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan tarihi mutabakat zaptının ardından, Doğu Akdeniz'deki tüm dengeleri kökten değiştirecek doğal gaz boru hattı projesinde ilk kazma vuruldu. Toplam 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizin altından geçecek olan hat, yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesiyle hem KKTC'nin enerji arz güvenliğini garanti altına alacak hem de Türkiye'yi küresel bir enerji köprüsü haline getirecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, Türkiye dışında hiçbir rotanın Avrupa'ya doğal gaz taşımasının mümkün olmadığını "imkansız" vurgusuyla ifade etmişti.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde yaklaşık 101 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boru hattının inşasına başlandı. 97 kilometresi denizden, 4 kilometresi karadan geçecek olan hat yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacak.
Çift yönlü tasarlanacak hat sayesinde ilk etapta KKTC'nin ihtiyacı olan gaz Türkiye'den bölgeye gönderileceği gibi sonrasında ise Doğu Akdeniz'de olası keşiflerden elde edilecek gaz Türkiye'ye taşınacak.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, doğal gaz buradan da Avrupa'ya ihraç edilerek Türkiye'yi güvenli enerji köprüsü vizyonunda bir adım daha öteye taşıyacak.
ENERJİ DENKLEMİNDE STRATEJİK ADIM
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC ile Türkiye arasında yapılacak doğalgaz boru hattının stratejik açıdan çok önemli olduğunu söyledi. Amcaoğlu, "Türkiye ile imzaladığımız anlaşmayı, sadece bugünün temelde elektrik üretimi ve turizm sektörü, akabinde de konutlardaki enerji ihtiyacını karşılayan bir proje olarak değerlendirmiyoruz. Bu anlaşma, KKTC'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek, maliyetleri düşürecek ve ülkemizi Doğu Akdeniz'in enerji denkleminde önemli bir konuma taşıyacak stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı.
TÜRK'ÜN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ
Amcaoğlu, ilerleyen dönemde, Doğu Akdeniz'de ekonomik olarak üretilebilir doğal gaz rezervlerinin devreye girmesi halinde, kurulacak altyapının sadece iç tüketime değil, uluslararası pazarlara erişime de hizmet edebilecek şekilde planlandığını aktardı. Amcaoğlu, "Bu konuda anavatan-yavruvatan olarak vizyonumuz aynıdır. Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 'Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz taşınacak ancak ileride adada veya Doğu Akdeniz'de bir doğal gaz keşfi olması halinde aynı hat üzerinden gaz Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya taşınabilecek' sözlerine bizler de katılıyoruz. Ancak bunun gerçekleşmesi siyasi gelişmelere, akabinde de ticari fizibiliteye, rezerv miktarına bağlıdır" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve KKTC olarak her zaman bölgede iş birliğini savunan bir anlayışa sahip olduklarını kaydeden Amcaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer gelecekte kapsamlı bir uzlaşma zemini oluşur, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve hakları güvence altına alınırsa, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının en ekonomik güzergâh üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması tüm tarafların yararına olacaktır. Buna eminim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de katılmaktadır. Türkiye üzerinden geçecek hatların teknik ve ekonomik açıdan en avantajlı seçenek olduğu herkesin malumudur. Ancak bunun ön şartı, Kıbrıs Türk halkının haklarının yok sayılmadığı adil bir iş birliği modelidir. Doğu Akdeniz'de Türk'ün hakkını kimseye yedirmeyeceğiz."
AVRUPA'NIN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÖNEMLİ
Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz, bölgede üretilen gazın Avrupa pazarlarına ulaştırılması açısından KKTC ve Türkiye güzergâhının coğrafi ve ekonomik açıdan öne çıkabileceğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de ileride yeni keşiflerin (örneğin Lübnan açıklarında) devreye girmesi halinde bu kaynakların da aynı sistem üzerinden Avrupa'ya taşınması teorik olarak mümkün olabilir" dedi.