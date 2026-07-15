TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün! Sınav tarihi, başvuru şartları ve tüm detaylar
Bilim ve teknoloji alanında kariyer hedefleyen öğrenciler için kritik gün geldi. TÜBİTAK Fen Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek. Yüzde 1'lik başarı dilimindeki adaylar için düzenlenecek okul özel sınavı ise 18 Temmuz'da yapılacak.
TÜBİTAK Fen Lisesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler için başvurularda artık son saatlere girildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci kabulü kapsamında gerçekleştirilecek Okul Özel Sınavı için başvurular bugün (15 Temmuz) saat 23.59'a kadar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvuruyu kaçıran adaylar sınava katılamayacak.
BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR
TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı başvuruları 10 Temmuz'da başladı. Adayların işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
Başvurular yalnızca e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınıyor. Elektronik ortamda eksik ya da hatalı bilgi bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Bu nedenle adayların başvuru bilgilerini son kez kontrol etmeleri önem taşıyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
TÜBİTAK Fen Lisesine başvurabilmek için adayların şu şartları taşıması gerekiyor:
- 2025-2026 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmak,
- Resmi, özel veya imam hatip ortaokulu öğrencisi olmak,
- 2026 LGS (MSP) sonuçlarına göre genel yüzde 1'lik başarı diliminde yer almak.
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ayrıca e-Okul sistemi üzerinden "TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı Başvuru Ekranı"nı kullanmaları gerekiyor. TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'na başvuru yapan adaylar, LGS tercih döneminde diğer liseler için de normal tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvuru yapılması, ortaöğretim tercih hakkını ortadan kaldırmıyor.