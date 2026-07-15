TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün! Sınav tarihi, başvuru şartları ve tüm detaylar

Her sorunun katsayısı eşit olacak. Öğrencilerin puanı hesaplanırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılacak ve elde edilen puan sıralamaya esas alınacak. Puan eşitliği halinde sırasıyla;

ile sınava gelmeleri gerekiyor. Cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, kamera, veri depolama cihazları, kulaklık ve benzeri elektronik cihazlarla sınav salonuna giriş yapılamayacak. Öğrenciler yalnızca bandajı çıkarılmış şeffaf PET şişe içinde su bulundurabilecek

Okula yerleşen öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlanacak. (Fotoğraf: A Haber)

TÜBİTAK FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

Gebze Yerleşkesi'nde eğitim veren TÜBİTAK Fen Lisesi, öğrencilerine akademik eğitimin yanında çok sayıda destek de sağlıyor. Öğrencilere sunulan başlıca imkanlar şöyle:

Hazırlık sınıfından itibaren karşılıksız burs,

Ücretsiz barınma ve yemek,

TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarını kullanma fırsatı,

Bilim insanlarından mentörlük ve akademik danışmanlık,

Bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarına hazırlık desteği,

Teknik geziler, kulüp faaliyetleri ve sosyal etkinlikler,

Eğitim materyali ve okul kıyafeti desteği.

Okulda bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam beş yıllık eğitim programı uygulanıyor. Öğrenciler temel bilimlerin yanı sıra ileri ve yükselen teknolojiler alanında da uygulamalı eğitim alma fırsatı buluyor.