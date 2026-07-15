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TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün! Sınav tarihi, başvuru şartları ve tüm detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün! Sınav tarihi, başvuru şartları ve tüm detaylar

Bilim ve teknoloji alanında kariyer hedefleyen öğrenciler için kritik gün geldi. TÜBİTAK Fen Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek. Yüzde 1'lik başarı dilimindeki adaylar için düzenlenecek okul özel sınavı ise 18 Temmuz'da yapılacak.

TÜBİTAK Fen Lisesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler için başvurularda artık son saatlere girildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci kabulü kapsamında gerçekleştirilecek Okul Özel Sınavı için başvurular bugün (15 Temmuz) saat 23.59'a kadar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvuruyu kaçıran adaylar sınava katılamayacak.

Başvurular bugün saat 23.59'da tamamlanacak. (Fotoğraf: A Haber)Başvurular bugün saat 23.59'da tamamlanacak. (Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı başvuruları 10 Temmuz'da başladı. Adayların işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular yalnızca e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınıyor. Elektronik ortamda eksik ya da hatalı bilgi bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Bu nedenle adayların başvuru bilgilerini son kez kontrol etmeleri önem taşıyor.

Yüzde 1'lik başarı dilimindeki adaylar başvurabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Yüzde 1'lik başarı dilimindeki adaylar başvurabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

TÜBİTAK Fen Lisesine başvurabilmek için adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

  • 2025-2026 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmak,
  • Resmi, özel veya imam hatip ortaokulu öğrencisi olmak,
  • 2026 LGS (MSP) sonuçlarına göre genel yüzde 1'lik başarı diliminde yer almak.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ayrıca e-Okul sistemi üzerinden "TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı Başvuru Ekranı"nı kullanmaları gerekiyor. TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'na başvuru yapan adaylar, LGS tercih döneminde diğer liseler için de normal tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvuru yapılması, ortaöğretim tercih hakkını ortadan kaldırmıyor.

Okul özel sınavı 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)Okul özel sınavı 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SINAV 18 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Okul Özel Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav süresi 100 dakika olacak. Adayların kimlik kontrolleri nedeniyle en geç 09.30'da sınav binasında bulunmaları isteniyor. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınabilecek ancak ek süre verilmeyecek. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise sınava kabul edilmeyecek.

SINAV HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sınav, TÜBİTAK tarafından belirlenen merkezlerde şu illerde gerçekleştirilecek:

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

Toplam 25 sınav merkezinde adaylar aynı anda sınava girecek.

Sınavda adaylara toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. (Fotoğraf: A Haber)Sınavda adaylara toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SINAVDA DERS VE KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı çoktan seçmeli olarak uygulanacak. Sorular; yorum yapma, problem çözme, analiz etme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanacak.

Alan Soru Sayısı
Fen Bilimleri 30
Matematik 10
Bilgisayar 10
Toplam 50

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş belgeleri 17 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Belgeler adaylar tarafından elektronik ortamda alınabilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

Sonuçlar 23 Temmuz'da ilan edilecek. (Fotoğraf: A Haber)Sonuçlar 23 Temmuz'da ilan edilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre süreç şöyle işleyecek:

İşlem Tarih
Başvurular 10-15 Temmuz 2026
Sınav giriş belgeleri 17 Temmuz 2026
Sınav 18 Temmuz 2026
Sonuçların ilanı 23 Temmuz 2026
Kesin kayıt 24 Temmuz 2026

Sonuçların açıklanmasının ardından asıl ve yedek aday listeleri yayımlanacak. Yerleşme hakkı kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Başvuru yapmak LGS tercih sürecini etkilemiyor. (Fotoğraf: A Haber)Başvuru yapmak LGS tercih sürecini etkilemiyor. (Fotoğraf: A Haber)

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Her sorunun katsayısı eşit olacak. Öğrencilerin puanı hesaplanırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılacak ve elde edilen puan sıralamaya esas alınacak. Puan eşitliği halinde sırasıyla;

  • yüzde birlik başarı dilimi,
  • MSP üstünlüğü,
  • ortaokul başarı puanı,
  • 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları,
  • doğum tarihi

dikkate alınacak.

Okul özel sınavı öğrencilerin bilimsel becerilerini ölçecek. (Fotoğraf: A Haber)Okul özel sınavı öğrencilerin bilimsel becerilerini ölçecek. (Fotoğraf: A Haber)

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların;

  • Geçerli kimlik belgesi,
  • En az iki yumuşak kurşun kalem,
  • Kalemtıraş,
  • Leke bırakmayan silgi

ile sınava gelmeleri gerekiyor. Cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, kamera, veri depolama cihazları, kulaklık ve benzeri elektronik cihazlarla sınav salonuna giriş yapılamayacak. Öğrenciler yalnızca bandajı çıkarılmış şeffaf PET şişe içinde su bulundurabilecek

Okula yerleşen öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlanacak. (Fotoğraf: A Haber)Okula yerleşen öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlanacak. (Fotoğraf: A Haber)

TÜBİTAK FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

Gebze Yerleşkesi'nde eğitim veren TÜBİTAK Fen Lisesi, öğrencilerine akademik eğitimin yanında çok sayıda destek de sağlıyor. Öğrencilere sunulan başlıca imkanlar şöyle:

  • Hazırlık sınıfından itibaren karşılıksız burs,
  • Ücretsiz barınma ve yemek,
  • TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarını kullanma fırsatı,
  • Bilim insanlarından mentörlük ve akademik danışmanlık,
  • Bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarına hazırlık desteği,
  • Teknik geziler, kulüp faaliyetleri ve sosyal etkinlikler,
  • Eğitim materyali ve okul kıyafeti desteği.

Okulda bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam beş yıllık eğitim programı uygulanıyor. Öğrenciler temel bilimlerin yanı sıra ileri ve yükselen teknolojiler alanında da uygulamalı eğitim alma fırsatı buluyor.

Öğrenciler proje geliştirme ve araştırma kültürüyle yetiştiriliyor. (Fotoğraf: AA)Öğrenciler proje geliştirme ve araştırma kültürüyle yetiştiriliyor. (Fotoğraf: AA)

TÜBİTAK BAŞKANI ORHAN AYDIN: "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE LİDERLİK EDEBİLECEK BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, okulun yalnızca akademik başarıya odaklanmadığını, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Aydın, sınavın 100 dakika süreceğini ve 50 sorudan oluşacağını belirterek, öğrencilerin bilgisayar, matematik ve fen bilimleri alanındaki yetkinliklerinin ölçüleceğini ifade etti.

"Bilime merakı en üst seviyede olan öğrencilerimiz bu okulu tercih ediyor. Geleceğin bilim insanlarını, araştırma liderlerini, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik edebilecek bilgi, beceri ve özgüvene sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz."

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