Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 25 şüpheli tutuklandı
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Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı.
Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı.
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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de arasında olduğu 36 zanlı hakkında 11 Temmuz'da gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 30'u yakalanmıştı.
Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.