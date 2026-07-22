Adana'da Özen Dolmuşları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde çalışan dolmuş şoförleri, CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UKOME'nin güzergah değişikliği kararını protesto etti. Araçlarıyla konvoy yapan şoförler, belediye binası önünde kontak kapatıp kornalar çalarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Adana'da Özen Dolmuşları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde çalışan dolmuş şoförleri ve hat sahipleri, güzergahlarının CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla değiştirilmesine tepki göstermek amacıyla araçlarıyla konvoy düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne gelen şoförler, araçlarının kontaklarını kapatıp kornalar çalarak kararı protesto etti.

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

Grup adına açıklama yapan Kooperatif Başkanı Zeki Kurşun, güzergahlarından Çukurova Devlet Hastanesi'nin çıkarılması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Kurşun, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"17 yıldır güzergahımızdaki vatandaşlarımız Çukurova Devlet Hastanesi'ne gidiyordu. Defalarca dilekçe vermemize rağmen mağduriyetimiz giderilmedi. Haksız ve hukuksuz şekilde hakkımızı yediler. UKOME yetkilileri, güzergahın son durağı olan hastane çevresinde bulunan dinlenme alanımızı da iptal etmeye çalışıyor. Bu durumu kabul etmiyoruz. Bu haksızlığa karşı suç duyurusunda bulunduk. Yetkililer sesimizi duysun, karar iptal edilsin.

"HALKIMIZA HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"

Dolmuş şoförlerinden Eşref Gedik ise, "Biz halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Defalarca dilekçe yazmamıza rağmen kimse bizimle ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.