Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz"
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır lağım kokusu, çöp yangınlarından yükselen duman ve sivrisinek yoğunluğu nedeniyle yaşamın çekilmez hale geldiğini belirterek CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, CHP'li belediyenin sorumluluğundaki arıtma tesisi ile çöp depolama alanının çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürerek kalıcı çözüm istedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde Yassıçalı Mahallesi sakinleri, CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki arıtma tesisi ile çöp depolama alanı nedeniyle yaşadıkları çevre sorunlarına tepki gösterdi.
Vatandaşlar, tamamlanmadığını iddia ettikleri arıtma tesisi ile bitişiğindeki çöp depolama alanında yaklaşık bir aydır devam ettiğini öne sürdükleri yangın nedeniyle mahallede ağır koku, duman ve çevre kirliliği oluştuğunu belirtti. Mahalle sakinleri, yıllardır süren sorunun hem sağlıklarını hem de tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini savundu.
AĞIR KOKU VE DUMAN MAHALLEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI
İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yassıçalı Mahallesi'nde vatandaşlar, tamamlanmadığını iddia ettikleri arıtma tesisi ile bitişiğindeki çöp depolama alanında yaklaşık bir aydır devam ettiğini öne sürdükleri yangın nedeniyle ağır koku ve dumanın mahalleyi etkisi altına aldığını söyledi.
Mahalle sakinleri, çevre kirliliğinin yaşam kalitesini düşürdüğünü ve tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini belirterek soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.
"2026 YILINDA YAPILACAĞI SÖYLENDİ"
Yassıçalı Mahalle Muhtarı Emin Çabuk, arıtma tesisinin uzun yıllardır seçim dönemlerinde gündeme geldiğini ancak sorunun çözülemediğini öne sürdü.
Çabuk, "Yaklaşık bir yıldır Adana Büyükşehir Belediyesi'ne arıtma tesisini hatırlatıyoruz. Bize 2026 yılında yapılacağı söylendi. Ancak yıl bitmek üzere olmasına rağmen herhangi bir çalışma göremedik. Çöp depolama alanındaki yangın da yaklaşık bir aydır devam ediyor. İtfaiye zaman zaman müdahale ediyor ancak yeniden yanıyor. Mahallemiz için kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.