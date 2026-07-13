Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz"

"SİVRİSİNEKTEN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ" Mahalle sakinlerinden Meryem Dinler, yıllardır lağım kokusu ve çevre kirliliğiyle yaşamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, "Kokudan duramıyoruz. Çocuklarımız da biz de sürekli rahatsız oluyoruz. Sivrisinekten dışarı çıkamıyoruz. Hayvanlarımız dere kenarına inemiyor. Bu şartlarda yaşamak istemiyoruz. Kozan'ın bütün yükünü biz çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAHALLEMİZİN ADI 'İLLETLİ KÖY'E ÇIKTI" Mahalle sakinlerinden Süleyman Kurt da 1996 yılından bu yana aynı sorunların devam ettiğini iddia ederek seçim dönemlerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

Kurt, "Her seçim döneminde arıtma tesisi yapılacağı söyleniyor ancak bugüne kadar değişen bir şey olmadı. Çöpler uzun süredir yanıyor. Mahallemiz artık 'İlletli Köy' diye anılmaya başladı. Defalarca dilekçe verdik. Sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

"BİRÇOK KİŞİYİ KANSERDEN KAYBETTİK" Mahalle sakinlerinden Mustafa Bozkurt, çevre kirliliğinin sağlık sorunlarına neden olduğunu öne sürerek, "Babamı ve amcamı kanser nedeniyle kaybettim. Tedavisi devam eden yakınlarımız var. Sağlık konusunda daha fazla duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

Kanser tedavisi gören Cumali Dinler ise ağır koku nedeniyle misafir ağırlayamadıklarını belirterek, "Kimse evimize gelmek istemiyor. Kokudan ve dumandan nefes alamıyoruz. Sorunun artık çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.