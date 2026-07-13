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Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır lağım kokusu, çöp yangınlarından yükselen duman ve sivrisinek yoğunluğu nedeniyle yaşamın çekilmez hale geldiğini belirterek CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, CHP'li belediyenin sorumluluğundaki arıtma tesisi ile çöp depolama alanının çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürerek kalıcı çözüm istedi.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 1

Adana'nın Kozan ilçesinde Yassıçalı Mahallesi sakinleri, CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki arıtma tesisi ile çöp depolama alanı nedeniyle yaşadıkları çevre sorunlarına tepki gösterdi.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ: "KOKU VE DUMANDAN NEFES ALAMIYORUZ"

Vatandaşlar, tamamlanmadığını iddia ettikleri arıtma tesisi ile bitişiğindeki çöp depolama alanında yaklaşık bir aydır devam ettiğini öne sürdükleri yangın nedeniyle mahallede ağır koku, duman ve çevre kirliliği oluştuğunu belirtti. Mahalle sakinleri, yıllardır süren sorunun hem sağlıklarını hem de tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini savundu.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 2

AĞIR KOKU VE DUMAN MAHALLEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yassıçalı Mahallesi'nde vatandaşlar, tamamlanmadığını iddia ettikleri arıtma tesisi ile bitişiğindeki çöp depolama alanında yaklaşık bir aydır devam ettiğini öne sürdükleri yangın nedeniyle ağır koku ve dumanın mahalleyi etkisi altına aldığını söyledi.

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Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 3

Mahalle sakinleri, çevre kirliliğinin yaşam kalitesini düşürdüğünü ve tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini belirterek soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 4

"2026 YILINDA YAPILACAĞI SÖYLENDİ"

Yassıçalı Mahalle Muhtarı Emin Çabuk, arıtma tesisinin uzun yıllardır seçim dönemlerinde gündeme geldiğini ancak sorunun çözülemediğini öne sürdü.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 5

Çabuk, "Yaklaşık bir yıldır Adana Büyükşehir Belediyesi'ne arıtma tesisini hatırlatıyoruz. Bize 2026 yılında yapılacağı söylendi. Ancak yıl bitmek üzere olmasına rağmen herhangi bir çalışma göremedik. Çöp depolama alanındaki yangın da yaklaşık bir aydır devam ediyor. İtfaiye zaman zaman müdahale ediyor ancak yeniden yanıyor. Mahallemiz için kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 6

"SİVRİSİNEKTEN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Meryem Dinler, yıllardır lağım kokusu ve çevre kirliliğiyle yaşamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, "Kokudan duramıyoruz. Çocuklarımız da biz de sürekli rahatsız oluyoruz. Sivrisinekten dışarı çıkamıyoruz. Hayvanlarımız dere kenarına inemiyor. Bu şartlarda yaşamak istemiyoruz. Kozan'ın bütün yükünü biz çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 7

"MAHALLEMİZİN ADI 'İLLETLİ KÖY'E ÇIKTI"

Mahalle sakinlerinden Süleyman Kurt da 1996 yılından bu yana aynı sorunların devam ettiğini iddia ederek seçim dönemlerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 8

Kurt, "Her seçim döneminde arıtma tesisi yapılacağı söyleniyor ancak bugüne kadar değişen bir şey olmadı. Çöpler uzun süredir yanıyor. Mahallemiz artık 'İlletli Köy' diye anılmaya başladı. Defalarca dilekçe verdik. Sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 9

"BİRÇOK KİŞİYİ KANSERDEN KAYBETTİK"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Bozkurt, çevre kirliliğinin sağlık sorunlarına neden olduğunu öne sürerek, "Babamı ve amcamı kanser nedeniyle kaybettim. Tedavisi devam eden yakınlarımız var. Sağlık konusunda daha fazla duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 10

Kanser tedavisi gören Cumali Dinler ise ağır koku nedeniyle misafir ağırlayamadıklarını belirterek, "Kimse evimize gelmek istemiyor. Kokudan ve dumandan nefes alamıyoruz. Sorunun artık çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Adana'da çöp ve lağım kabusu! Mahalle sakinlerinden CHP'li belediyeye tepki: "Nefes alamıyoruz" 11

"GELİN, BURADA YAŞANIR MI GÖRÜN"

Mahalle sakini Hilmi Bozkurt, yetkilileri mahalleye davet ederek, "Buraya gelip şartları yerinde görsünler. Bu ortamda yaşanıp yaşanamayacağını kendileri değerlendirsin" ifadelerini kullandı. Cumali Kurt ise çöp depolama alanında uzun süredir temizlik yapılmadığını ve yangının devam ettiğini öne sürerek, "Çöp depolama alanındaki yangın bir türlü tamamen söndürülemiyor. Mahallemiz artık bu görüntülerle anılmak istemiyor" dedi.

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