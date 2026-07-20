İmralı'da 5 saatlik görüşme: DEM Parti heyeti adadan döndü

DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yaklaşık 5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, temasların ardından adadan ayrılırken, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı bildirildi.