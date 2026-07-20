İmralı'da 5 saatlik görüşme: DEM Parti heyeti adadan döndü

DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yaklaşık 5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, temasların ardından adadan ayrılırken, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı bildirildi.
DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.
İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi.