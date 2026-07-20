Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı! "Asla yalnız bırakmayacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.

Erdoğan mesajında, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.