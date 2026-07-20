Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen davanın ilk celsesinde, tutuklu sanık Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, diğer bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşma öncesi, bazı partililer ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme salonu önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin adliye çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Duruşma, sanık yoklaması ve kimlik tespitleriyle başladı.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli 4 Nisan'da tutuklanmıştı. Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.