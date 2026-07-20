DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.