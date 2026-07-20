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DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

İmralı'ya giden heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine hukuki dayanak sağlayacak çerçeve yasanın görüşülmesi bekleniyor.

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