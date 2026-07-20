BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASINA GÖRE HAKLARINDA İŞLEM YAPILAN İSİMLER ŞUNLAR OLDU:

1. Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı

2. Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi

3. Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

4. Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı

5. Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu

6. Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü

7. Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

8. Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem

9. Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü

10. Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü

11. Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

12. Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü

13. Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi

14. İrfan CAN – Başkan Şoförü

15. Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri

16. Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

17. Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

18. Demet IŞILDAK – Şahıs Firması

19. Zekiye Köstekli ORAL – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

20. Adem OK – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

21. Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

23. Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi

24. Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

25. Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

26. Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27. Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28. Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

29. Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi

30. Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

31. Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat

Operasyon kapsamında belediye yöneticileri, belediye çalışanları ile belediyeyle iş yaptığı belirtilen şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında işlem başlatıldı.