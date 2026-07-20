Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelen İspanya, rakibini mağlup ederek tarihindeki 2. Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. New York New Jersey Stadyumu'nda zafere ulaşan Matadorlar, 2010'un ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



KABİNE'DEN İSPANYA'YA TEBRİK MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya şampiyonu İspanya'yı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olan İspanya Milli Futbol Takımı'nı tebrik ediyorum." dedi.